Levadia saatis Premium liiga parima väravaküti Usbekistani

„Mul on olnud Levadias kaks väga imelist hooaega. 2021. aasta oli nii minu kui ka klubi jaoks üks parimaid hooaegu, jään seda kõike meenutama väga suure soojusega südames. Alates sellest, kui klubisse tulin, olen saanud kogeda suurepäraseid emotsioone ning inimesi. Soovin väga tänada klubi presidente Viktor Levadat ja Andrei Leškinit, kes on mulle alati mitmekülgselt toeks olnud ning mind igatpidi aidanud. Mul on olnud kõikide inimestega, kes klubis selle aja jooksul töötanud, väga head ning positiivsed suhted, tänan neid kõiki antud kogemuse ja nõu eest. Jään FCI Levadiat alati toetama ning soovin klubile algaval hooajal palju edu ja kordaminekuid!“