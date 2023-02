MEISTRITE LIIGA ON TAGASI! PSG unistuse ees seisab kohe karm proovikivi

PSG Katari naftašeikidest omanikud on alates 2011. aastast, kui klubi ära osteti, pumbanud sinna meeletutes kogustes raha. See on toonud ka kamaluga kodumaiseid karikaid, ent seda kõige magusamat trofeed – meistrite liiga esikoha eest antavat – seni mitte. Parimal juhul jõuti hooajal 2019/20 finaali, kuid seal tuli tunnistada just nimelt Bayerni 1 : 0 paremust.