Rammumehed treenivad salapärases jõusaalis, mille liikmeks ei saa igaüks

Kui osa sportlastest saavad oma harjutused tehtud tavalistes jõusaalides, siis rammumeestel läheb vaja sellist erivarustust nagu Viikingi press, Atlase kivid või meremees. Sellist sorti treeningvahendeid leiab Tartusse kaks aastat tagasi asutatud Rammukoopast, mille aadress on salajane ning mille liikmed on hoolikalt valitud. Mis koht see siis selline on?