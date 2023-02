Vanad kursusekaaslased põrkuvad meistrite liigas. Üks surfab võidulainel, teisel hakkab asi hapuks kiskuma

Ukrainas toimuva sõja tõttu omanikku vahetanud Chelsea kauples jaanuaris turul usinasti (kaheksa mehe peale kulutati umbes 363 miljonit eurot) ning mängijatega seonduv virvarr raskendab Borussia mängueelset analüüsi, tunnistas Terzic. Näiteks laupäevast liigamängu West Ham Unitedi vastu (1 : 1) alustasid viis talvel värvatud meest, kuid meistrite liigasse registreeriti neist vaid Joao Felix, rekordost Enzo Fernandez ja 22aastane Ukraina talent Mõhhailo Mudrõk.

„Nad on osadest loobunud ning on toonud sisse võtmemängijaid. Seepärast me ei tea täpselt, mis koosseisuga nad siin alustavad. Aga nagu alati, keskendume oma tegemistele,“ vahendab Terzici sõnu UEFA kodulehekülg.

Chelseas toimunud muudatuste põhjusi peegeldab liigatabel: nad on 22 mänguga kogunud 31 punkti, mis annab parasjagu 10. koha. Meistrite liigasse viiv neljas koht (Newcastle United) on libisenud juba kümne punkti kaugusele. Seega hakkab asi hapuks minema ning bossid vaatavad ühe silmaga kaugemasse tulevikku. Viimasest viies liigamängust on ette näidata võit, kolm viiki ja kaotus Fulhamile.

Ühest küljest peab Potter uusi mängijaid üheks sulatama, kuid samas on tal laatsaret meestest pungil. BBC teatel on tervisega hädas Raheem Sterling, Kalidou Koulibaly, N'Golo Kante, Mateo Kovacic, Christian Pulisic, Wesley Fofana, Edouard Mendy, Denis Zakaria ja Armando Broja.

Potter osutas Saksamaal toimuva avamängu eel, et tähtis on võõrsilt võtta hea tulemus, mis siis hiljem kodus edasipääsuks vormistada. Ei midagi üllatavat, tavaline jutt.

Londoni Chelsea peatreeneril Graham Potteril jagub mõtteainet. Foto : REUTERS / SCANPIX

Chelsea ülesanne tundub olevat raske, sest Borussia on MMiga kaasnenud pausilt suurepäraselt naasnud. Neil on käsil kuuemänguline võiduseeria (viis liigas, üks karikasarjas), mis on nad kergitanud Saksamaa meistrivõistlustel 20 vooru järel kolmandaks. Liider Müncheni Bayern on vaid kolme punkti kaugusel.