PSG PARADOKS: 16aastane poiss toimetab Neymari ja Messi kõrval kui võrdne võrdsega, aga nendest jääb väheks, sest ilma Mbappe'ta on meeskond hambutu

PSG on viimasel ajal näidanud parimal juhul keskpärast mängu. Laupäeval suudeti Parc des Princes'i staadion panna rõkkama vaid korraks, kui just Zaire-Emery kohtumises Toulouse'i vastu PSG ainsa värava eest hoolitses, aga see ei tähendanud enamat 1 : 2 kaotusest.