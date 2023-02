Mis saab Viru tööst ülikoolis? „Mõtteainet jagub, ütleme niimoodi.“

„Ei oska veel öelda, see on viivõrd värske värk,“ kommenteeris Kaasik Õhtulehele. „Olen jälginud meediat, pressikonverentsil fakte ei jagatud, aga ma kujutan ette, et ei saagi sel teemal jagada. Eks tuleb natuke tausta siiski selgeks teha ja asjaosaliste endiga rääkida, mis täpsemalt oli.“

„Mitte mingisugusest ebatervest huvist, aga mind huvitab see natuke täpsemalt. Viidatud treeneri eetikakoodeksi puhul tean küll, millest need punktid seal räägivad. Aga seal on erinevaid variante, mis seal täpsemalt võib olla,“ ei soovinud Kaasik siiski Viru ennatlikult hukka mõista. „Samuti tuleb küsida Mehis Virult, mis on tema enda seisukoht selles asjas. Siis saab mõelda. Teiselt poolt usun ka seda, et Eesti kergejõustikuliit ei kogunenud kolmeks minutiks otsust tegema, vaid nad arutasid seda tõsiselt, poolt- ja vastuargumentidega. Aga kordan, et see on liiga värkse asi praegu. Kuid mõtteainet jagub, ütleme niimoodi,“ kõneles Kaasik.