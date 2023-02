AJALUGU: Tuuli Tomingas tegi iseseisva Eesti laskesuusatamise parima tulemuse. „Hommikul oli tunne nagu hakkaks tapamajja minema...“

Neljas lasketiirus vääratas Tomingas kokku kahel puhul (korra teises ja korra kolmandas tiirus). „Esimeses tiirus oli kindel tunne, aga pärast rajal nägin, et jumal hoidis mind – kõik lasud olid märgi ääre peal. Siis hakkasin mõtlema, et päris äge oleks täna kõik neli tiiru nulliga tulla. Aga tuul oli tõusnud ja ma ei reageerinud sellele õigesti. Sealt tuli viga. Kolmandas reageerisin, aga üks läks ikka mööda. Viimase tiiru eel ei olnud mingeid mõtteid – teadsin, et sõit on täna okei, aga olen saanud kaks trahvi ja medalit ei tule. Läksin peale suhtumisega „tuleb, mis tuleb“. Kenasti läks lõpuks,“ võttis Tomingas päevatöö kokku.