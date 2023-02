Bruus ja tema vanemad toetavad Mehis Viru: arusaamatu, miks on uurimiskomisjon pidanud antud kaasuses olulisemaks kellegi kolmanda arvamust

Kergejõustikuliidu juhatus otsustas täna määrata Mehis Virule tähtajatu kergejõustikus tegutsemise keelu. Otsus põhines treenerite eetikakoodeksi p III(2) ja III(3)* nõuete rikkumisel. Alaliit teatas, et Viru on korduvalt ja pika perioodi jooksul oluliselt rikkunud treenerite eetikakoodeksi p III(2) ja III(3) nõudeid ning treeneri kutsenõudeid. Tema rikkumised on sellise iseloomuga, et kergejõustikuliidu juhatuse hinnangul ei sobi ta töötama treenerina ega muu spordipersonalina.