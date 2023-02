Bruus ja tema vanemad toetavad Mehis Viru: arusaamatu, miks on uurimiskomisjon pidanud olulisemaks kellegi kolmanda arvamust

Kergejõustikuliidu juhatus otsustas täna määrata Mehis Virule tähtajatu kergejõustikus tegutsemise keelu. Otsus põhines treenerite eetikakoodeksi p III(2) ja III(3)* nõuete rikkumisel. Alaliit teatas, et Viru on korduvalt ja pika perioodi jooksul oluliselt rikkunud treenerite eetikakoodeksi p III(2) ja III(3) nõudeid ning treeneri kutsenõudeid. Tema rikkumised on sellise iseloomuga, et kergejõustikuliidu juhatuse hinnangul ei sobi ta töötama treenerina ega muu spordipersonalina.

Nii Bruus kui ka tema vanemad väljendasid kergejõustikuliidu otsuse üle imestust ning kinnitasid, et neil puuduvad etteheited.

„Oleme veendunud, et praegusel juhul on tegemist pahatahtliku laimukampaaniaga, mis on suunatud Karmeni ja tema treenerite vastu,“ teatasid Bruusi vanemad Liivika Suiste ja Allan Bruus Õhtulehele.