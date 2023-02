ARVUSTUS | Krõbeda hinnaga Dualsense Edge teeb mitu head argumenti oma väärtuse põhjenduseks

Kaklusmängude armastajana, kelle põhiline tööriist on ustav ja vastupidav mängupult, ootan ennekõike võimalusi pulti kohandada vastavalt oma vajadusele. Tavalised mängupuldid on ajas muutuvad ning sellega tulevad-lähevad erinevad probleemid, seega pilgud on suunatud erinevate kolmanda tootja lahenduste poole. Üldiselt pean oma parimaks sõbraks Hori ja Scuf toodetud spetsiaalselt kaklusmängude jaoks mõeldud juhtpulte, kuid neil on seni olnud üks fataalne probleem - vastupidavus. Veidi kallima hinnaga Dualsense Edge on tulnud, et pakkuda uusi võimalusi ka kõige nõudlikumale mängijale, seega võtsin asja tõsiselt ette. Kas Dualsense Edge peab vastu ja suudab põhjendada oma hinda?