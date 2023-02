Distsiplinaarkomisjoni otsus avab kaardid. Endised sportlased süüdistavad Viru vaimses ja seksuaalses ahistamises

Kergejõustikuliidu president Erich Teigamägi ning Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutuse (EADSE) juhatuse liige Henn Vallimäe kinnitavad, et tegemist pole Viru-vastase laimukampaaniaga, vaid asi on väga tõsine. Nad osutavad, et Bruusi ja Viru vaheline suhe oli kõigest päästikuks, mitte kogu juhtumi sisu.

See pole muidugi uudis, sest kergejõustikuliit teatas juba eile, et menetlus puudutab perioodi 2005–2022. Probleem on lihtsalt selles, et Viru vastu tunnistanud ohvreid (endised sportlased) soovitakse kaitsta ning seepärast on avalikkusega jagatud võrdlemisi üldsõnalist infot. Mõnega neist on õnnestunud ka Õhtulehel ühendust saada, ent nad on intervjuust viisakalt keeldunud.

Neljapäeva õhtupoolikul otsustas kergejõustikuliit distsiplinaarkomisjoni otsust avalikkusega jagada. Avanev pilt on... Otsustagu iga lugeja ise.