KOMMENTAAR | Käed eemale Karmen Bruusist ehk Mehis Viru juhtumi väljapaistev pool. Valusamad lood on endiselt rääkimata!

Sissejuhatuseks tuleb tõdeda, et Viru on Eesti kõige viisakam ja osavam kergejõustikutreener. Meie spordikogukonnas oli varem ainult üks sama vägeva haardega juhendaja – tema nimi on... Mati Alaver. Paistab, et mõlemal kõnealusel mehel on teisigi puutepunkte.