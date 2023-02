Suusaorienteerumise valitsejanna jättis seljataha hooaja, mis vapustas heas mõttes teda ennastki

Ei ole just palju neid Eesti sportlasi, kelle kohta saab öelda, et ta on oma alal maailmas number üks. Daisy Kudre-Schnyderi (29) kohta saab – Värskast pärit suusaorienteerujal jäi selja taha hooaeg, kus ta võitis viis medalit (neist kolm kuldset) Euroopa meistrivõistlustelt, krooniti MK-sarja üldvõitjaks ning just tema nime leiab maailma jooksva reitingu esirealt. Tehke järele või makske kinni!