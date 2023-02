Karmi haiguse seljatanud jalgpallitäht: ütlesin arstile, et kui see on vähk, siis nii öelgegi

„Esimesel päeval ma ei teadnud, et see on vähk,“ keris 28aastane Haller ajaratast tagasi juuli keskpaika, kui karmist diagnoosist kuulda sai. „Mulle lihtsalt öeldi, et see on kasvaja. Kuid mina ei ole meedik. Ma ei teadnud, mida see täpselt tähendab. Ma siis küsisin arstilt: „Kas see on vähk?“ ning tema vastas: „Jah!“ Ma ütlesin talle, et siis nii öelgegi.“