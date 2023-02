Seitset kulda jahtival Böl jooksis lühikese trahviringi järel juhe kokku: ma ei saanud mitte midagi aru, mis toimub

Ometi suutis Bö asjad veel kergelt põnevaks ajada: oma teises vahetuses tuli ta lamadestiiru 11 sekundit enne itaallast Tommaso Giacomeli ja austerlast David Komatzit, kuid oli tiirus nii ebakindel, et üks märk jäi üles ka pärast kolme varupadrunit. See tähendas trahviringi, ning uuesti rajale naasnuna oli ta omakorda 11 sekundit Komatzist ja Giacomelist maas. Pärast võistlust tunnistas ta aga Norra rahvusringhäälingule (NRK), et trahviringile minnes oli ta märksa murelikum, kui sealt naastes: nimelt arvestas ta, et trahviringi pikkuseks on tavapärased 150 meetrit, mitte aga 75 meetrit, nagu paarissegateate formaat ette näeb. „Kala“ tuli sisse sellest, et kunagi varem polnud ta pidanud paarissegateate raames trahviringi sõitma.