Baskonia jaoks lõppes Hispaania karikasari juba esimesel tõkkel. Peatreener: mul on fännidest kahju, olime kohutavad

Kuivõrd Baskonia kuulus Hispaania liigatabelis esinelikusse, siis tagati veerandfinaaliks asetus. Nii õnnestus neil tänu loosile sattuda kaheksa meeskonna konkurentsis Real Madridist ja Barcelonast erinevale tabelipoolele, mis tähendas, et tõeliselt suur vastane sai neile vastu tulla alles finaalis.

See aga ei tähenda loomulikult, et ülitugevas Hispaanias oleks lihtsaid mänge ja pingutada tuli kõvasti juba veerandfinaalis, kus kohtuti karikaturniiri korraldava Badalonaga. Baskonia alustas kohtumist hästi ja esimene poolaeg võideti 42 : 35. Paraku läks kolmas veerandaeg totaalselt aia taha ning see kaotati lausa 18 punktiga. Lõpptulemus Badalonale 94 : 81.

Joventuti parim oli legendaarne horvaat Ante Tomic 18 punktiga. Baskonia poolelt tõid leedulased Rokas Giedraitis ja Tadas Sedekerskis vastavalt 13 ja 12 punkti. Raieste platsile ei pääsenud, Kotsar sai 17 minutiga kirja kaks punkti ja kaks lauapalli.

„Mul on kahju fännidest, kes kohale tulid, sest me tegime kohutava teise poolaja ja see pole viis, kuidas mängida. Kohtumise alguses saime korvialuse kaitsega hästi hakkama, teadsime, et see on Joventuti trump. Teisel poolajal oli meie kaitse aga nõrk ja see tappis meid,“ rääkis pressikonverentsil Baskonia peatreener Joan Penarroya.

„Kui mängu üle vaatame, siis on siin kõigil midagi kõrva taha, ka minul. Me ei mänginud enam meeskondlikult ja andsime vastastele liiga palju lihtsaid korve. Ma ei tea, kui suurt mõju oli sellel, et vastased mängisid kodus. Meil oli kaheksa meest, kes polnud sel finaalturniiril veel kunagi mänginud, aga ma ei uskunud, et see meid kuidagi mõjutaks, sest nad on tipptasemega harjunud. Nüüd usun, et kõigil poolfinalistidel on võimalik see sari kinni panna.“