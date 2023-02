OTSE: Diana Suumann püstitas tõkkesprindis vägeva Eesti rekordi!

Meeste 60 meetri tõkkejooksus on EMi norm 7,64. Pedriks on tänavu selle distantsi läbinud kümnendiku võrra aeglasemalt, kuid tema tippmark ja Eesti rekord on 7,66. Naiste samal alal on EMi norm 8,13, millest Suumanni lahutab üks kümnendik. Naiste 60 meetri jooksus on norm 7,24 ja ka Võro on sellest kümnendiku kaugusel. Kõik kolm võivad EMile pääseda niinimetatud reitingusüsteemi kaudu.