Kuningas on troonilt kukutatud! Bö unistus seitsmest kullast sai meeskonnakaaslaste tõttu lõpu

Aga alustame algusest. Oberhofis valitsesid täna nii rajud tuuletingimused, et korralduskomitee kogunes veel võistluspäeva hommikul, et arutada, kas üldse võistelda või mitte. Otsustati, et võistleme.

Nagu Rene Zahkna ERRile antud usutluses sõnas, siis lasketiirus olid tingimused sellised, et 85 protsenti ajast oli selline tuul, et tuli igat lasku kõvasti võielda, kümnel protsendil oli laskmine üldse välistatud ja viis protsenti ajast lubas tuul lasta kiirtuld.