LASKESUUSATAMISE MM | Kulisside taga keeb: rootslased ärplevad norralastega ja norralased võtavad sakslaste kallal

Oberhofi MM on möödunud Johannes Thingnes Bö ja Norra koondise selge valitsemise saatel. 29aastane laskesuusakunngas oli teel ajaloolise seitsme kuldmedali suunas, kui eilne meeste teatesõit ja kaaslaste äpardused temalt selle võimaluse võtsid. Ometi on Norra MMi domineerinud: 5 kulda, 4 hõbedat ja 2 pronksile on Prantsusmaal vastu panna 2 kulda ja 1 pronks, Rootsil 1 kuld, 2 hõbedat ja 5 pronksi ning teiste saak on veel kasinam.