VIDEO | Hollandi jooksuäss purustas habemega maailmarekordi

„See on minu esimene maailmarekord päris distantsil (hiljuti lidus ta aegade kiireima 500 meetrit, ent see pole tiitlivõistluste ala – M. T.). Kas saaks veel kiiremini? Pfff, see oli peaaegu perfektne jooks.“

Bol tunnustas ka konkurent Lieke Klaverit, kes võitis ajaga 50,34 hõbeda. „Lieke on kiire alustaja. Teadsin, et pean 200 meetri järel olema temast ees. See õnnestus. Tean, et olen saanud kiiremaks, kuid tundsin Lieket kuklas. Väga tore, et temalgi tuli niivõrd hea aeg,“ rääkis Bol.