Marten Liiv uisutas MK-hooaja kokkuvõttes esikümnesse, kuid tahtnuks olla stabiilsem

„Olen rohkem rahul kui eelmine nädal,“ märkis Liiv Õhtulehele. „600 meetrit oli täitsa hea, aga viimasel 200 meetril kaotasin konkurentidele tohutult. Usun, et jää oli täna parem kui eelmisel nädalal ja kindlasti uisutajad on paremini kohanenud ka oludega.“

MK-hooaeg on nüüd lõppenud ning Liiv saavutas kuuest osavõistlusest koosnenud sarjas 1000 meetri arvestuses 10. koha, mis on pügala võrra parem kui mullu. Hollandis elav ja treeniv eestlane jääb tulemusega rahule, ent tahtnuks olla talve vältel stabiilsem. See on aus soov, sest tema kohad oli kronoloogilises järjestus järgmised: 15., 3., 9., 17., 16. ja 13.