KOMMENTAAR | Kas rambivalguses laskesuusatajad ajavad meie emotsioonid liigselt keema?

Tuuli Tomingase MMi kuues koht vallandas reporterites ja spordisõprades vaat et olümpiamedaliga võrreldava rõõmu. Ent alles kuu aega tagasi soovis üks vaataja Regina Ermitsale surma. Miks me sõidame laskesuusatajatele kaasa elades kui Ameerika mägedel, milline on kõige selle juures ERRi roll ja mida tunneb kõige selle keskel sportlane?