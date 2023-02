Kergejõustiku suurimaid staare jätab EMil tiitli kaitsmata

Rootsi kergejõustikuliidu juht Kajsa Bergqvist kinnitas esmaspäeval, et Duplantis on üks viiest EMile kvalifitseerunud rootslasest, kes jätab tiitlivõistluse vahele. „Olen olnud alates detsembrist teadlik, et sise-EM pole Armandi suurim prioriteet. Ta ütles meile juba siis, et fookus on selgelt suunatud välishooajale. Ta jättis väikese võimaluse õhku rippuma, kuid otsustas nüüd loobuda,“ selgitas Bergqvist Rootsi kergejõustikuliidu kodulehel.

Ta lisas, et on selles pisut pettunud. „Muidugi lootsin, et ta võistleb. Ta on meie suurim staar, kes avaldab muljet igal pool, kus võistleb. Samas olen täiesti kindel, et ta teeb kõik õigesti, et olla parimas vormis siis, kui see on kõige olulisem.“