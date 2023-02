Soome parima suusataja vormi kohal lasub enne MMi küsimärk

Mullu Pekingi olümpial võitis Niskanen kolm medalit: kulla hõbeda ja pronksi. Tänavu on ta MK-sarjas kaasa löönud vaid üheksas sõidus ning esikolmikusse jõudis esimest korda alles jaanuari lõpus Prantsusmaal Les Rousses'is, kus sai 20 km pikkusel ühisstardist klassikadistantsil Johannes Kläbo järel teise koha.

Eelmise aasta novembris põdes Niskanen koroonat ning jaanuaris katkestas Tour de Ski kolmandal etapil. Lisaks sai ta detsembri alguses isaks ning on seetõttu pidanud mõned treeningud vahele jätma. Ajalehe Iltalehti ekspert Reijo Jylhä, kes on Soome koondise peatreenerina töötanud üheksa aastat, usub, et sellele vaatamata pole seis enne MMi kõige viletsam.

„Ta on heas vormis. Kõige tähtsam on see, et viimastel nädalavahetustel olid head tulemused. Prantsusmaal suusatas ta MK-etapil 20 km sõidus viimasel kahel kilomeetril väga tugevalt,“ selgitas Jylhä.

Ta lisas, et 31aastane Niskanen on pidevalt olnud võistlushooaegadel haiguste ja muude muredega hädas. „See aasta on olnud eelmistest normaalsem. Üldiselt on Iivol alati olnud midagi, mis on teda seganud,“ sõnas Jylhä.

Iltalehtis kirjutatakse, et Planica suusarajad peaksid Niskanenile sobima. Klassikarajal on palju tõuse. Soome ajalehe andmetel võiks ta ideaalis võita medali nii 30 km suusavahetusega sõidus, 50 km klassikadistantsil kui ka Soome nelikuga 4 x 10 km teatesõidu. Kuigi Niskanen on eelkõige tuntud tugeva klassikamehena, on tal ette näidata tugevad tulemused ka suusavahetusega sõitudest. Mullu võitis soomlane Pekingis pronksi ning 2019. aastal sai Seefeldis neljanda koha.

„Medali jaoks tuleb klassikaosas teha väga tugev sõit, et esikolmik ei selguks vabatehnikaosa finišisirgel,“ usub Jylhä.

Tema sõnul on Niskanenil parimad võimalused 50 km ühisstardist klassikasõidus, mis toimub 5. märtsil ehk MMi viimasel päeval. „See on palju taktikalisem sõit, vahetatakse suuski ning energiat tuleb õigesti kasutada.“