Ilmataat mängis ajaloolisest medalist unistavatele Eesti talikalastajatele korralikult mäkra

Tõepoolest, eeloleval nädalavahetusel on Mežennõi üks 55st võistupüüdjast, kes asuvad Võrtsjärvel võitlema ei rohkema ega vähema kui tänavuse talikalastuse MM-tiitli nimel. Ehk täpsemalt: Tartu mees Mežennõi kuulub koos nelja kolleegiga (pluss üks varuvõistleja) Eesti jääpüügikoondisesse, kelle eesmärgiks on 11 riigi konkurentsis tuua eestlastele kõigi aegade esimene maailmameistrivõistluste medal talikalastuses. Spinningupüügis on eestlased juba kahel korral ilmameistriteks kroonitud, nii et on, mille poole pürgida.