VIDEO | Drell hiilgas Bullsi võidumängus nii korvide kui ka söötudega

Kui esimene poolaeg möödus tiimidel tõusude ja mõõnadega – avaveerandi võitis kümne punktiga külalismeeskond Raptors 905 ja teise veerandi omakorda kümne punktiga Bulls –, siis teine poolaeg kulges tasavägises heitluses. Otsustavatel minutitel oli kindlam siiski Bulls, kes kirjutas 114 : 110 võiduga tabelisse hooaja üheksanda võidu (11 kaotuse kõrvale), mis annab neile idakonverentsis 15 meeskonna konkurentsis 11. koha. Raptors 905 on üheksa võidu ja üheksa kaotusega kaheksandal kohal. Play-off'i pääsuks oleks tarvis murda konverentsis kuue parema sekka, praegu on viimasel play-off-kohal 11 võitu ja 9 kaotust kogunud Cleveland Charge.

Aprilli lõpuks 23aastaseks saav Drell on tänavu platsile saanud 18 mängus keskmiselt 30 minutiks. Tema keskmiseks saagiks on 11,4 punkti, 5,6 lauapalli, 2 korvisöötu ja 1,2 vaheltlõiget mängu kohta. Meeskonna ja ühtlasi kogu G-liiga resultatiivseim mees on Jones, kes kogub mängu kohta keskmiselt 26,8 silma.