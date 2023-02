Viiekordne maailmameister lahkus MMilt ühtegi starti tegemata

31aastane norralanna oli veel kolmapäeval suusastaadionil trenni teinud. Täna ütles ta aga pressiteate vahendusel, et otsustas võistlusstartidest loobuma. „Tahtsin MMil võistelda, kuid ei tunne end nii nagu peaks. Seega lähen koju ning soovin nii poistele kui ka tüdrukutele palju edu,“ vahendas Wengi sõnu Norra ajaleht Verdens Gang.

Koondise treener Sjur Ole Svarstad kinnitas, et Weng plaanis osaleda laupäeval 7,5 + 7,5 km suusavahetusega sõidus, kuid tundis, et pole võistlemiseks valmis. „Heidi tegi õige otsuse. Ta pidas nõu treeneri ja arstidega, misjärel otsustas naasta koju, sest ta ei tunne end nii nagu tahaks.

Mäletatavasti pidi Weng mullu jätma vahele Pekingi olümpia, sest haigestus vahetult enne mänge koroonasse. Eelmisel kevadel sai ta ka peapõrutuse pärast õnnetult libisemist ning see mõjutas mitu kuud ka Norra suusataja treeninguid. MK-sarjas on ta sel hooajal siiski hästi esinenud ning jõudnud kahel individuaaldistantsil ka poodiumile. Norra meedia andmetel oli Weng plaaninud MMil lisaks suusavahetusega sõidule plaaninud võistelda ka 10 km vabatehnikadistantsil ja 30 km klassikasõidus. Lisaks oleks ta olnud Norra teateneliku kandidaat 4 x 5 km distantsiks.

Weng on viiekordne maailmameister, kõik kullad on tulnud teatesõitudes. Individuaalselt on ta võitnud kaks hõbedat ja ühe pronksi. 2014. aasta Sotši olümpial võitis norralanna suusavahetusega sõidus pronksmedali.