KOMMENTAAR | Ränkingusüsteem on absurdne ja ebaõiglane ning vajab põhimõttelisi muudatusi

Et kvalifitseeruda 60 meetri tõkkejooksus tiitlivõistlustele, on tähtsam hästi esineda hoopis 40 meetrit pikemal distantsil. Absurdne, kas pole? Kuid selline on enne Tokyo olümpiamänge kasutusele võetud ränkingusüsteem, mis on kergejõustiklastele oluline igat tiitlivõistlust silmas pidades. Selle juures on ka palju muud loogikavastast ning sportlaste suhtes ebaõiglast ning omal nahal on jõudnud seda kogeda ka Eesti atleedid. Kõige hiljutisem näide on tänavu kaks korda rahvusrekordit uuendanud Diana Suumann, kel jääb neljapäeval Türgis İstanbulis algavatele Euroopa sisemeistrivõistlustele minemata.