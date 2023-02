Erm liigub USAs avapäeva järel 6000 punkti graafikus, võimsa isikliku rekordi teinud Enokilt Eesti kõigi aegade neljas tulemus

Avapäeva järel on Ermil kokku 3276 punkti, mis annab teise koha. Ermist 181 punkti enam on teeninud Eugene'i MMi neljas mees Ayden Owens-Delerme. Puerto Rico mitmevõistleja üksiktulemused on 6,77, 7.70, 14.76, 1.92. Oleks Owens-Delerme hüpanud enda kohta rahuldava 1.98 või 2.01, siis võiks ta unistada suisa 6250-6300 punktist.