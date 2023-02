Kristjan Ilves on MMil hüppevõistluse järel suures mängus sees, MK-sarja üldliider ebaõnnestus täielikult

Kui Riiber on suurfavoriit kullale, siis hõbedasoosik on päeva kolmanda hüppe teinud sakslane Julian Schmid, kes lendas lausa 104 meetrit, ent tuulekompensatsiooni tõttu kaotab esimestele 25 sekundit.

„See polnud just parim hüpe, aga ma usun, et midagi on veel koos Jens [Luraas Oftebro] ja Vinzenz [Geigeriga] korda saata. Vaatame, kuidas meil läheb, aga ilmselt on vahe liiga suur,“ tunnistas Lamparter NRK-le antud usutluses.