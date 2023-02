ÕL PLANICAS | Soliidselt kohalt suusarajale startiv Ilves: meeletult raske oli hüpata. Oleks otsal natuke agressiivsem olnud, siis...

„Ma ei teinud väga head hüpet, vaid keskmise soorituse,“ märkis Ilves Eesti ajakirjanikele. „Vahe esimestega on suur. [Julian] Schmid ja Jarl on väga hea koha peal, ülejäänud mehed on täiesti sõidetavad. Yamamoto vormist pole ülevaadet. Mina ütleks, et kaks meest on eest ära ja siis on ülejäänud rahvas. Eks saab näha, kuidas sõit kulgeb. Tundub, et on hea alustada rahulikult. Rada on sellistes oludes (Planicas paistab päike ja termomeeter näitab viit soojakraadi – M. T.) keeruline. Tuleb targalt tegutseda ja end lõpuks säästa. Mingid mehed tulevad kindlasti tagant hooga.“