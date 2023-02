Lühikestes pükstes poodiumile liuelnud suurüllataja: see on olnud üks haige päev!

Võiks arvata, et Norra talisportlaste tiitlivõistlustelt võidetavad kullakoormad on sealse meedia ja tavalise tugitoolisportlase nii ära hellitanud, et kui mõni riigi atleet lepib oma võistlusel „kõigest“ pronksiga, peetakse seda kas just ebaõnnestumiseks, aga küllap ka mitte tulemuseks, mille üle eriliselt lokku lüüa. Ent Planicas naiste 7,5+7,5 km suusavahetusega sõidus kõige kahvatumat karva medali võitnud Astrid Öyre Slindiga on asjalood teistmoodi. Veebruari alguses oma 35. sünnipäeva tähistanud suusataja pronksmedal pani nii asjatundjad kui ka Slindi koondisekaaslased tema poole tunnustavalt kaabut kergitama.