ÕL PLANICAS | Team Haanjast tuule tiibadesse saanud lätlanna: eestlased õpetasid mulle palju

Seefeldi dopinguskandaali järel lagunenud Eesti suusatiim võttis Eiduka oma tiiva alla 2018. aasta kevadel. „Tal polnud seal Lätis kellegagi harjutada,“ märkis Team Haanja treener Anti Saarepuu toona. „Isa treenis teda, kuid ta pole õppinud treeneriks. Kõik sai alguse olümpiamängudel, Mati [Alaver] suhtles tema isaga ja nüüd tüdruk soovis meiega laagrisse tulla ja on sel hooajal tiimi liige. Laagrite eest maksab ta ise. Mõte oli see, et ta saaks parematel tingimustel harjutada.“

Paraku kestis koostöö vaid ühe hooaja, sest kolm Team Haanja eestlast jäid vahele dopingu tarvitamisega ning võistkond lagunes seejärel koost. „Ausalt öeldes oli see nende, mitte minu asi,“ märkis Eiduka Õhtulehele.