ÕL PLANICAS | Õed Kaasikud sprintisid meestest parema koha. Kilp: hinge kraabib, et saime sommidelt pähe

Kui 15 finalisti selgitati uudse süsteemiga (poolfinaalide asemel eraldistardist üks ring ning võistkonnakaaslaste ajad liideti), siis finaali sõideti klassikalises formaadis ehk mõlemad sprinterid läbisid distantsi kolm korda. Eestil alustas Kaidy Kaasiku ja lõpetas Keidy. Kaidy liikus rajal grammi võrra paremini ja kolmanda vahetuse järel oli Eesti lausa seitsmes. Viimasele 1,4 km pikkusele ringile läks ankrunaine Keidy kümnendana. Lõpuks jõudis Eesti finišisse 11. kohal. Kõige napimalt jäi Eesti ette Itaalia, aga näiteks suur suusariik Prantsusmaa lõpetas alles 13. kohal. Olümpiakomitee B-kategooria toetus ehk kaheksas koht jäi 16 sekundi kaugusele.

„Päris ulmeline see pole, aga jah, natukene jääb puudu,“ märkis Kaidy, kuid lisas, et läheb staadionilt hea tujuga hotelli. „[Kvalifikatsiooni] 13. koht sai üle sõidetud, tuleb rahule jääda.“

Kvalifikatsioonist üheksanda ajaga finaali pääsenud Marko Kilp ja Martin Himma lõpetasid MMi 12. kohaga ehk said Kaasikutelt napilt pähe. „Ajaliselt, ma loodan, et võitsime,“ vastas Kilp Õhtulehe provotseerivale küsimusele. „Pähe saime sommidelt, see on see, mis kraabib natuke hinge.“