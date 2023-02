Meedia: Ott Tänak sõidab Horvaatia MM-ralli eel Belgias

Meediaväljaanded kirjutavad, et Ott Tänak teeb Ford Puma Rally1 roolis kaasa Belgia meistrivõistluste 3. etapil Rallye des Ardennes’il. Fordi meeskond ning Tänak ja Järveoja soovivad säärast võimalust kasutada, et valmistuda Horvaatia WRC-ralliks. Väidetavalt kuulub eestlastele Belgias võistlejaterivi ees sõitva nn. nullauto roll.

Samuti antakse teada, et sarnaselt Tänakule toob Ford Puma Belgia teedele ka Gregoire Munster. 24aastane Luksemburgi esindaja on Belgia päritolu ning teda toetab Belgias elav Kreeka ärimees Jourdan Serderidis, kes M-Sport meeskonnalt ostetud Ford Puma Rally1 autoga tegi kaasa Monte Carlo rallil ja on stardinimekirjas ka Mehhikos.