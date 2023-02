ÕL PLANICAS | Mis peaks juhtuma, et Kristjan Ilves võidaks MMil medali?

„Kaugemale hüppama ja kiiremini suusatama“ on tore vastus, aga lähme veidi rohkem süvitsi. Laupäeval nähtu sisendas kindlust, et Ilvese suur eesmärk võib Planicas tõepoolest täituda, ent see ei sõltu sada protsenti temast. Tähendab, tema peab oma parima niikuinii ära tegema, aga sellest ei pruugi piisata. Oleneb, mida teevad hüppemäel need konkurendid, kes on eestlasest praegu suusarajal võimekamad. Kahjuks on neid rohkem kui pjedestaalil astmeid.