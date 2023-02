ÕL PLANICAS | Norra suusatreener: me nihutame iga päev piire, paljudes teistes riikides ma seda ei näe

35aastase Ragnar Bragvin Andreseni nimi ei pruugi enamikele Eesti spordisõpradele midagi öelda, niisiis põgus tutvustus. Ta on viiekordne rullsuusatamise maailmameister, rahvusvahelise haardega suusatreener, Marit Björgeni äripartner ning Eesti koondislase Alvar Johannes Alevi sõber ja tööandja.

Kolmandat aastat Norras elav ja treeniv Alev oligi see, kes aitas Õhtulehe reporteri ja Bragvini ühe laua äärde istutada. Norralane tutvustas kodumaa suusakultuuri erinevaid tahke ja arutles muude selle spordiala nüansside üle. Alvar Johannes toetas kõrvalt oma nägemusega ja välja tuli üks, lubage väita, silmaringi avardav vestlus.

Näituseks. „Paljud, ka mina omal ajal, ohkavad, et oleks meil vaid samasugune süsteem nagu Austrias, Šveitsis või Itaalias, kus ollakse sõjaväe, piirivalve või politsei palgal,“ rääkis Andresen. „Et siis on majanduslik turvalisus tagatud. Aga nende riikide sportlased räägivad oma süsteemist halva ja unistavad, et neil oleks selline süsteem nagu Norras. Kui küsin, mida nad selle all silmas peavad, kostub vastuseks, et teil on ju palju raha ja nii edasi.

Ei, me peame selle nimel kõvasti vaeva nägema. Mul oli kuus aastat oma profitiim. Kui rändasin mööda Euroopat, siis inimesed ütlesid, et sul on kõik nii kerge, sest oled norralane. Ma ehitasin kõik ise, keegi ei andnud mulle midagi. Kõik, mis mul suusatajana oli, tegin ise. Ma ise asutasin tiimi, keegi ei andnud mulle seda. Seega norralaste edu taga on kõva töö, eneseusk ja turvatunne, et kui ebaõnnestud, saad kolida tagasi koju vanemate juurde. Hirm tuleviku ees puudub.“