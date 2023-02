Maailma parimaks valitud Messi: mul on vedanud, et sain oma unistuse täita

„See on imeline. Mul oli vägev aasta ning on au olla täna siin ja võtta vastu see auhind. Ma poleks siin ilma oma tiimikaaslasteta. Täitsin unistuse, mida olin lootnud teha väga kaua. Üksikud inimesed suudavad seda saavutada ja mul oli selleks piisavalt õnne,“ lausus Messi tseremoonial.