ÜLEVAADE | Selgusid korvpalli MMile pääsenud meeskonnad, Roheneemesaarte koondis tegi ajalugu

MMil osaleb 32 koondist, neist 12 on Euroopast, seitse Põhja- ja Lõuna-Ameerikast, kaheksa Aasiast (sealhulgas Austraalia ja Uus-Meremaa, kes osalesid Aasia valikturniiril) ja viis Aafrikast. Esimest korda võõrustab MMi kolm riiki. Alagrupid loositakse 29. aprillil Filipiinide pealinnas Manilas. Tiitlit asub kaitsma Hispaania, kes tõusis hiljuti FIBA edetabelis esimesele kohale, langetades USA teiseks. Edetabel on olnud kasutusel 20 aastat ning see on esimene kord ajaloos, mil ameeriklased pole esikohal.