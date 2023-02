EESTI MEES MMIL! Noor käsipallur eelistas USA kodakondsust Eestile ja püüab olümpiaunistust

McCauley taust on kirju. Ta on ise Eestis sündinud ja terve elu siin elanud, praegugi mängib HC Kehra eest meistriliigat. Noore käsipalluri ema on aga Eestis sündinud Venemaa kodanik ja isa ameeriklane. Vanemate lahutuse järel on McCauley kasuisaks rootslane ehk nii ongi poisil suus nii eesti, vene, inglise kui ka rootsi keel.

„Eesti kodakondsust mul pole, kuna Eestis pole topeltkodakondsus lubatud. Mu vanemad mõtlesid selle peale, kui ma veel väike olin, aga nad jõudsid kokkuleppele, et jätavad selle minu otsustada. Neli aastat tagasi oli mul plaanis võtta Eesti kodakondsus, et saaksin tulevikus Eestit esindada. Aga siis tekkis mul käsipalliliiduga juhtum …