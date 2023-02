ÕL PLANICAS | Alvar Johannes Alev töötab Norras koos Björgeniga ja treenib nagu Sundby

Tõsi, Alevi roll laboris on praegu marginaalne, sest ta keskendub sportlaskarjäärile, kuid kui vähegi võimalik, tõttab ta laagritesse või treeningutele appi. „Alvar teeb head tööd,“ kiidab 2019. aastal avatud keskuse üks omanikest Ragnar Bragvin Andresen. „Mõned lapsed küsivad: „Millal Alvar jälle tuleb?“ Ta on hea treener. Inspireeriv, mis on tähtis, ja ka väga kogenud sportlane, kes on palju reisinud. Tema suusatehnika on viimastel aastatel palju arenenud. Ta on treeneritalent ja minu sõber. Väga loodan, et ta on tulevikus rohkem asjaga seotud.“