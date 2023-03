Taavet vs Koljat ehedaimal kujul: paberil pole Pärnul Tartu vastu võimalusepoegagi, aga...

Pärnu võrkpallimeeskond läheb Balti liiga poolfinaalile Tartu Bigbankiga vastu teadmises, et viimase nelja aasta jooksul on 22 omavahelisest mängust saadud vaid üks võit. Vähe sellest, üliharvad on korrad, kui Tartu pole lahkunud platsilt 3 : 0 paremusega.