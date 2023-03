ÕL PLANICAS | Kahevõistluse MK-sarja liider loodab vea parandada: normaalmäel oli lihtsalt s*tt päev!

Kas alt vedasid närvid? Hüppetehnika? Midagi kolmandat? „Oli lihtsalt s*tt päev!“ tunnistas ta Õhtulehele pärast tänast meeskonnavõistlust.

„Mul polnud ärgates hea enesetunne. Ma ei suutnud hästi hüpata ning suusatasin ka kohutavalt. Vahel lihtsalt on päevi, kui on raske. Päev hiljem võitsin [segavõistkonnaga] pronksi. Sport juba on kord selline, üles-alla. Loodetavasti laupäeval on jälle hea päev.“

Suure mäe tiitlikaitsja lükkab favoriidikoorma Jarl Magnus Riiberi õlule ning kiitis ka Kristjan Ilvest.