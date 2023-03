Kas Läti ralli lükkab Rally Estonia MM-kalendrist välja?

Portaali DirtFish ajakirjanik David Evans kirjutab, et kuna autoralli MM-sarja kalendriga liitub Läti, siis on võimalik, et selle arvelt jääb etapist ilma Eesti. Rally Estonia direktor Urmo Aava kinnitas, et nii võib juhtuda küll järgmisel aastal, ent on küllaltki kindel, et tulevikus on see WRCs tagasi.