VIDEO | Sunsi eest säravalt debüteerinud Durant: pean end siin iga päev tõestama

Kuigi Durant ei tulnud Sunsi ilmselgelt teist viiulit mängima, siis esimene matš näitas, et satsi senise liidri Devin Bookeriga mahutakse kenasti samale väljakule ära. Booker ladus Hornetsile 37 punkti, lisaks võttis maha kuus lauapalli ja andis seitse korvisöötu ning Suns kirjutas võõrsil tabelisse hooaja 34. võidu tulemusega 105 : 91. Phoenixi tiim on praegu läänekonverentsis neljandal kohal, jäädes liidrikohta hoidvast Denver Nuggetsist maha kümne võiduga.

„Tundsin, et sobisin [väljakule] päris hästi, kõik proovisid seda asja teha minu jaoks nii mugavaks kui võimalik,“ lausus Durant pärast kohtumist ajakirjanikele. „Pean veel tegelema mõne asja lihvimisega, ja see särk sobib mäng-mängult minu selga üha paremini.“

Ühtlasi tunnistas 34aastane ääremängija, et tal on uues klubis heas mõttes ärevus sees.

„Uus keskkond, uus olukord, uued meeskonnakaaslased – ma tunnen, et pean end iga päev oma meeskonnakaaslastele ja treeneritele tõestama, hoolimata sellest, mida ma selles liigas varem teinud olen,“ nentis Durant. „Nii et ma tunnen, et mul on iga päev surve olla see, kes ma olen.“