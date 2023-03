Bö on endiselt mees teiselt planeedilt, Zahknalt suurepärane võistlus, kõik eestlased jälitussõidus

Oberhofi MMil viis kuldmedalit võitnud ja kokku seitse korda pjedestaalil käinud noorem Bö läks rajale teisena, lasi kõik lasud pihta ja jõudis finišisse esimesena. Kuivõrd vaheaegadest oli näha, et mitte keegi ei suuda temaga sammu pidada, siis oli esimese mehe finiši järel juba teada, et võitja on selge. Ainsana suutis temaga natukenegi tempos püsida vanem vend Tarjei, kes lasi samuti kõik märgid maha ja kaotas vennale finišis 30 sekundit.