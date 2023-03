Tervisemured seljatanud Maksim Paskotši särab Tottenhamis uuel positsioonil: ta on hästi edasi arenenud

Vaatamata tõsiasjale, et jaanuaris täitus Tottenham Hotspuri kaitsjal Maksim Paskotšil alles 20. eluaasta, on tal juba kirjas 16 kohtumist Eesti jalgpallikoondises. Paskotšit on viimasel ajal häirinud vigastused, aga tulevik tundub taas helge.