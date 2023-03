ÕL PLANICAS | Norralased võtsid lisaks Ilvesele veel välismaalasi oma tiiva alla

Norralased võtsid oma tiiva alla ka 20aastase lätlase Markuss Vinogradovsi ja 27aastase kasahhi Chingiz Rakparovi, aga see pole täismõõtmeline koostöö nagu Ilvese ja Eesti suusaliiduga.

„Nad mõlemad treenivad Trondheimis koos kohaliku klubiga ja küsisid meilt sügisel, kas saavad MMiks tiimiga liituda,“ selgitas Norra kahevõistluse spordidirektor Ivar Stuan Õhtulehele ja lisas, et abi antakse ka MK- ja kontinentaalkarikasarjas.

Stuanile meeldiks kui rahvusvaheline suusaliit astuks ses osas samuti konkreetseid samme, mitte ainult ei kõneleks, kui vägev plaan neil on. Norralane lisas, et neil on soov aidata üks kunagine suur kahevõistlusmaa tagasi tippu.