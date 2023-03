Igor Prins: tahan, et Pärnus oleks Premium liiga võistkond

Artikkel ilmus veebruarikuu Jalkas.

Kui raske on mängijaid treenerina motiveerida? (@suur0rgtom1)

Oleneb keskkonnast. Madalamal tasemel on võibolla keerulisem, aga seal on ka suhtumine teistsugune. Arvan, et mida kõrgem tase, mida suuremad nõudmised... Iga treener leiab oma viisi, läbi mille motiveerida. Üks pool on kindlasti inimlikkus, läbisaamine. Vahel ei olegi vaja midagi muud teha. Kutid on sinuga ja mäng käib.

Mis on peatreeneri ameti juures kõige raskem? (@_m.mqnnu_)

Õpiprotsess – kui üritad midagi poistele selgeks teha, aga mängudes see ei õnnestu. 90 minutit mängu on treenerile eksam ja mingil hetkel võib tekkida stress, kui asjad ei õnnestu ja lahendusi ei leia. Seega ka iseendaga hakkama saamine, see on ikkagi stressirohke töö. Iseennast ei tohi ära kaotada, tuleb lõpuni oma joont hoida.

Milline jalgpallitreener on sind kõige rohkem inspireerinud? (@jessulehesalu)

Kui kõige lähemalt võtta, siis Täri (Tarmo Rüütli – toim.), kellega pikki aastaid Levadias koos töötasin. Tema oli kindlasti minu esimene eeskuju, välistreeneritega ei olegi mul mingit koostöövormi olnud. Mängijana nägin muidugi erinevaid treenereid, aga nemad olid ka kohalikud. Täri ise on näiteks Teituriga töötanud ja tema käe all hakkasin esimest korda mõtlema, kas treeneriamet mulle istub.

Miks sa PJK hülgasid? (@bruno.orm) Miks läksid PJKst Vaprusesse? (@rasmus5401)

Mingit hülgamist kui sellist ei olnud. Mõned kuud enne hooaja lõppu olid läbirääkimised ja tean, et PJK-l olid veel mingid arutelud muudel teemadel. Kui oli allkirjastamise aeg, rääkisin paralleelselt Vaprusega – arvan, et on normaalne, et nad mind kutsusid –, ja kuna PJK puhul oli teadmatus edasise suhtes, siis otsustasin Vapruse kasuks. Kui konkreetselt vastata, siis PJK ei teadnud, mis saab edasi, ja langetasin seetõttu otsuse liituda Vaprusega.

Mis on sinu eesmärgid Vaprusega? (@karina.mirtel) Millised on Vapruse eesmärgid uueks hooajaks? (@silverpaev)

Saime alles enne jõule teada, et oleme Premium liigas. Kui 12. detsembril alustasime, siis me veel ei teadnud, kus mängime. Kui teada saime, hakkas komplekteerimine, paljud mängijad ootasid ka infot. Nüüd oleme suure osa eelmise aasta võistkonnast säilitanud ja loodan väga, et saame kaks-kolm-neli mängijat veel. Vastuse lõpp oleks see, et loodan mängida seitsmenda koha peale. Ei tahaks visata loosungit, et viie hulka – päris keeruline on ja saan aru, et kui komplekteerime nagu eelmisel aastal, siis miks me peaks viie hulka jõudma? Mingid muudatused tulevad, uued treenerid, aga kas see on piisav? Loodan, et jääme kindlalt püsima.

Kas vaatate mängijaid ka välismaalt? (@silverpaev)

Hetkel mitte. Nagu ütlesin, on meil eelmisest aastast tuumik säilinud ja mingid läbirääkimised veel käivad, aga nimesid ma muidugi hetkel öelda ei saa. Välismaale me ei ole vaadanud, jah.