ÕL PLANICAS | Soomlased said teatesõiduga pinge maha, Eesti kordas paarissprindi tulemust. Himma: saan ainult vabandada tiimikaaslaste ees

Hans Christer Holund pani juba esimestel kilomeetritel sellise käigu sisse, et rebis grupilt ees. Rohkem ülejäänud koondised Norraga kontakti ei saavutanudki, kuigi Soome teise vahetuse mees Iivo Niskanen pingutas selle nimel kõvasti.

Paal Golbergilt õnnestus Niskanenil tagasi võtta vaid kaks sekundit, kuid suures pildis oli hoopis tähtsam see, et ta tegi ülejäänud koondistega sisse ligi 40sekundilise vahe, mille Perttu Hyvärinen ja Niko Anttola vormistasid hõbemedaliks. Nii et katastroofi ei tule, meie põhjanaabrid said Planicas esimese autasu kätte. Kusjuures meeste teatesõidus suudeti seda viimati aastal 2009 Liberecis, kus teeniti pronks.

Pronksi eest alustasid võitlust Saksamaa, Prantsusmaa, Kanada ja Rootsi ankrumehed. Lõpuks sprintisid medali nimel Friedrich Moch ja Jules Lapierre, sakslane võitis.

Eesti tegi võrreldes Toblachi MK-ga muudatuse ning saatis avavahetusse Martin Himma. Kahjuks jäi ta juba kolmandal kilomeetril peagrupist maha ning andis teate Marko Kilbile eelviimase ehk 14ndana (+1.56,7), vahetult pärast Kasahstani ja Lätit.